Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Началось строительство станции «Улица Генерала Тюленева» на юго-западе Москвы

416
0 Оставить комментарий

Началось строительство станции «Улица Генерала Тюленева» на юго-западе Москвы

Москва, 14 октября. Строительство станции «Улица Генерала Тюленева» стартовало в столичном районе Теплый Стан, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Станция появится между шестым и седьмым микрорайонами Теплого Стана рядом с Теплостанским лесопарком. Как рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, сейчас идут подготовительные работы.

Протяженность Коммунарской линии превысит 30 километров, на ней появятся 16 станций. Ее интегрируют в МЦК и в другие ветки московского метро, пишет РИАМО.

Бочкарев добавил, что преимущества новых станций Коммунарской ветки оценят пассажиры оранжевой линии, которые регулярно ездят в Новую Москву.

Ранее сообщалось, что власти Москвы продолжают развитие транспортной инфраструктуры города. Протяженность столичного метро вместе с МЦД и МЦК составит около 1000 км к 2024 году.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров