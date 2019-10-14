Началось строительство станции «Улица Генерала Тюленева» на юго-западе Москвы

Москва, 14 октября. Строительство станции «Улица Генерала Тюленева» стартовало в столичном районе Теплый Стан, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Станция появится между шестым и седьмым микрорайонами Теплого Стана рядом с Теплостанским лесопарком. Как рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, сейчас идут подготовительные работы.

Протяженность Коммунарской линии превысит 30 километров, на ней появятся 16 станций. Ее интегрируют в МЦК и в другие ветки московского метро, пишет РИАМО.

Бочкарев добавил, что преимущества новых станций Коммунарской ветки оценят пассажиры оранжевой линии, которые регулярно ездят в Новую Москву.

Ранее сообщалось, что власти Москвы продолжают развитие транспортной инфраструктуры города. Протяженность столичного метро вместе с МЦД и МЦК составит около 1000 км к 2024 году.