Арт-объект к 100-летию московской скорой помощи появился у НИИ Склифосовского

Москва, 14 октября. Арт-объект длиной в 13 метров разместили у Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Инсталляция представляет собой фразу «ПРО100СПАСИБО».

Объект разместили возле здания НИИ, т. к. в 1919 году именно отсюда выехала первая карета скорой помощи. Арт-объект состоит из отверстий, предназначенных для капсул с письмами благодарности врачам. Отблагодарить врачей местные жители и гости столицы смогут до 1 ноября.

Кроме того, в Москве появились еще 3 арт-объекта, посвященных юбилею скорой помощи, сообщает РИАМО. Например, большое красное число 100 на Трубной площади. Инсталляция «рассказывает» об интересных фактах жизни скорой помощи. Также с интересными фактами знакомит зеркальная инсталляция рядом со станцией метро «Лубянка». Третья инсталляция находится в Новопушкинском сквере. Она представляет собой цифру 100. В каждом из нулей арт-объекта установлена лавочка.

Проект создан для того, чтобы рассказать людям историю столичной скорой помощи. Выставка будет работать до 30 октября.