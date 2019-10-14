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Выставка уникальных фото космоса откроется в «Зарядье»

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Выставка уникальных фото космоса откроется в «Зарядье»

Москва, 14 октября. Редкие фото звезд, планет и галактик разных лет покажут сотрудники Московского планетария в парке «Зарядье», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выставка состоится в честь 90-летия планетария в павильоне «Купол» 2 ноября. Экспозиция понравится всем, кто интересуется просторами космоса, пишет РИАМО.

Москвичи могут увидеть снимки с 1929 года, их разместят в хронологическом порядке. Некоторые фото покажут впервые. На выставке также представлены фото самого планетария.

Экспозиция продлится до 20 ноября, вход бесплатный, пишет издание «Вечерняя Москва»

Ранее сообщалось, что на станции «Воробьевы горы» столичного метро были выставлены художественные работы участников проекта «Московское долголетие».

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