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Более 500 деревьев высадят на севере Москвы

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Более 500 деревьев высадят на севере Москвы

Москва, 14 октября. Более 500 деревьев и 32 тысячи кустарников высадят в Северном округе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На севере Москвы до конца осени появятся туи, сосны, яблони, березы, рябина. Во дворах высадят барбарис, сирень, жимолость, пишет «Вечерняя Москва».

Зеленые насаждения появятся возле общеобразовательных и дошкольных учреждений. Кустарники высадят по программе «Лунка в лунку», пишет РИАМО.

Программа «Миллион деревьев» началась в 2013 году, за шесть лет в российской столице высадили тысячи деревьев и кустарников.

Ранее сообщалось, что москвичи помогут улучшить городские парки. До 30 октября состоится голосование о лучшем тематическом наполнении зон отдыха.

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