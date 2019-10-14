Подросток умер во время игры в футбол в Подмосковье

Москва, 14 октября. В подмосковных Люберцах умер 13-летний школьник во время игры в футбол, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел днем 13 октября во дворе дома. Мальчик вышел на прогулку с друзьями и решил поиграть в мяч. Внезапно он почувствовал себя плохо и опустился на землю.

Взрослые вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти ребенка, он скончался. Судебная экспертиза установит, от чего умер школьник.

Как отмечает KP.Ru, мальчик рос в полной семье. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти подростка.

Ранее сообщалось, что летом в Петербурге школьник получил серьезные травмы во время игры в футбол. Он стоял на воротах, и один из игроков ударил его ногой по голове.