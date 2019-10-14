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Электронные браслеты проконтролируют самочувствие машинистов МЦД

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Электронные браслеты проконтролируют самочувствие машинистов МЦД

Москва, 14 октября. Интеллектуальная система проконтролирует состояние здоровья машиниста Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Электронный браслет на руке машиниста подаст звуковой сигнал, если у работника МЦД ухудшится самочувствие. Надетое на запястье устройство считывает биологические параметры человека.

Как рассказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, в случае срабатывании устройства, машинист должен подтвердить диспетчеру, что он в порядке. Для этого используется специальная кнопка, пишет РИАМО.

Если кнопку не нажали в течение пяти секунд, атвоматическая система остановит поезд. В кабине машиниста также установят систему аудио и видеофиксации, которая будет записывать все переговоры между локомотивной бригадой, отмечает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в поездах «Иволга» МЦД установят более 2,5 тысяч видеокамер. Они помогут обеспечить безопасность пассажирам поездов.

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