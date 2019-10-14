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Москвичи помогут улучшить столичные парки

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Москвичи помогут улучшить столичные парки

Москва, 14 октября. Жители столицы могут предложить свои идеи по благоустройству парков и зон отдыха, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование начнется 22 октября в рамках краудсорсинг-проекта «Мой парк». Москвичам предложат рассказать о том, какой парк они считают красивым и тематически интересным, отмечает РИАМО.

На финальном этапе голосования эксперты отберут лучшие идеи. Предложения, которые наберут больше всего голосов, позднее реализуют, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в столичных парках обновили 20 эстрадных площадок. В рамках благоустройства в зонах отдыха появились беговые и велосипедные дорожки.

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