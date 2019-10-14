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Москвичам пообещали теплую погоду 14 октября

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Москвичам пообещали теплую погоду 14 октября

Москва, 14 октября. Облачную погоду с прояснениями пообещали москвичам в понедельник, об этом сообщается на сайте Гидроментцентра России.

Температура воздуха составит 16 градусов тепла, возможны осадки. Ветер подует с южной стороны со скоростью до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 749 мм ртутного столба. Во вторник в столичном регионе станет на 2-3 градуса холоднее, ветер усилится до 17 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что Петербург и Ленинградскую область ждут сильные дожди в течение недели.

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