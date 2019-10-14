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Движение на юге красной линии московского метро восстановлено

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Движение на юге красной линии московского метро восстановлено

Москва, 14 октября. На красной линии московской подземки восстановлено движение поездов.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, один из составов по техническим причинам не смог продолжить движение, после чего был заблокирован путь от станции «Коммунарка» до станции «Тропарево».

В течение какого-то времени на вход были закрыты сразу семь станций московского метро – «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево», сообщает «Газета.ru».

«Движение на Сокольнической линии восстановлено. Потребуется время, чтобы войти в график. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении подземки в Twitter.

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