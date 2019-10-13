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Врачи нашли полуметровую опухоль у пожаловавшейся на слабость москвички

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Врачи нашли полуметровую опухоль у пожаловавшейся на слабость москвички

Москва, 13 октября. Московские врачи удалили у 56-летней пациентки опухоль, диаметр которой достиг 50 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В пресс-службе рассказали, что москвичка обратилась в городскую клиническую больницу №15 имени Филатова с жалобами на слабость и значительное увеличение живота в объеме. Симптомы беспокоили женщину в течение 1,5 месяца. Медики провели мультиспиральную КТ-томографию и обнаружили в брюшной полости огромную опухоль, которая исходила из малого таза и достигала нижних отделов легких.

Дальнейшие исследования показали, что опухоль исходит из правого яичника. Кроме того, из-за миоматозных узлов матка пациентки достигла размеров, которые соответствуют 14 неделям беременности. Врачи приняли решение удалить матку вместе с придатками. Операция прошла успешно, москвичку в удовлетворительном состоянии выписали домой.

Во время операции специалисты провели исследование, которое показало, что новообразование носит злокачественный характер. Теперь пациентке придется регулярно посещать врачей, чтобы предупредить возникновение новой опухоли, сообщает АГН «Москва».

Врачи нашли полуметровую опухоль у пожаловавшейся на слабость москвички

Ранее главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал основные факторы, которые приводят к развитию рака. По его словам, возникновению онкологических заболеваний способствуют вредные привычки, неправильное питание и отсутствие физических нагрузок, пишет Deita.ru.

Кроме того, ранее специалист Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков назвал основные симптомы рака мозга. По его словам, обычно на это заболевание указывают головные боли, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой, нарушением сознания или нарушением режима бодрствования, сообщает РИА56.

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Источник: АГН «Москва»
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