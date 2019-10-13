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Енот-сладкоежка разгромил кафе в Москве

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Енот-сладкоежка разгромил кафе в Москве

Москва, 13 октября. Бездомный енот пробрался на территорию кафе около московской Шаболовки и устроил дебош из-за пачки печенья.

Работники заведения разместили информацию о происшествии в социальной сети Instagram. Сотрудники кафе рассказали, что животное украло пачку печенья, а после разбросало его по полу кафе.

Кроме того, енот сбросил со столов салфетки и испугал официантов, пишет «Комсомольская правда». Работники кафе решили поймать бродячее животное в клетку, однако хищник оказал сопротивление. Запереть за решеткой енота удалось только со второй попытки.

Сотрудники заведения решили на время приютить енота, пока идет поиск хозяина животного. Объявления о находке зверя москвичи разместили в социальных сетях.

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