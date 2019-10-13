Синоптики предупредили москвичей о надвигающемся предзимье

Москва, 13 октября. Теплая погода в Москве в начале следующей недели уступит позиции предзимью — особому метеорологическому сезону. О надвигающемся природном явлении предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сказка, к сожалению, действительно закончится», — констатировал синоптик.

По его словам, уже к четвергу столбики термометров опустятся на пять-шесть градусов. Днем, согласно предварительным прогнозам, температура воздуха составит около шести-восьми градусов выше нуля, а ночью — около двух.

Как пишет «Газета.ru», 15 октября синоптики прогнозируют 11-13 градусов тепла днем, а на следующий день — 9–14 градусов. После начнется предзимье, которое продлится с середины октября по середину декабря, указал Вильфанд.

«У синоптиков существует особая рубрикация сезонов. Существует еще один сезон, кроме осени — предзимье», — объяснил эксперт.

Ранее Вильфанд рассказал, что пока синоптики не могут верно прогнозировать выпадение осадков в долгосрочном периоде, погода продолжает удивлять, однако такая возможность вполне может появиться в ближайшие годы. Он объяснил, что для этого необходимо подключать информацию об океане. В настоящее же время специалисты составляют прогнозы, основываясь лишь на атмосферных циркуляциях.

При этом он поделился двумя приметами, на которые можно опираться — солнце и поведение птиц. Эксперт, однако, посоветовал чаще смотреть прогноз погоды и доверять данным синоптиков.