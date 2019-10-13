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Пять человек погибли и пять пострадали в результате ДТП в Подмосковье

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Пять человек погибли и пять пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Москва, 13 октября. Из-за серьезного ДТП с пятью погибшими в Подмосковье частично перекрыта трасса М-6 «Каспий». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Московской области.

Сообщение о ДТП поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС сегодня, в 03.15. Авария произошла в городском округе Кашира на 134 километре трассы М-6 «Каспий».

В настоящее время на месте работают 13 единиц техники и 36 человек, включая семь специалистов МЧС. Движение по одной полосе автодороги ограничено.

В ведомстве сообщили, что есть пострадавшие, но не уточнили их количество.

Газета «Известия» со ссылкой на СМИ сообщила, что жертвами лобового столкновения стали пять человек. Один из погибших — ребенок. Травмы получили еще пять человек.

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Источник: пресс-служба МЧС России по Московской области
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