Один человек ранен, один задержан в результате драки со стрельбой в центре Москвы

Москва, 13 октября. Конфликт в кафе в центре Москвы перерос в драку со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка полиции.

Инцидент произошел накануне около 21.00 в расположенном на Большой Ордынке кафе.

«Один из участников с ранением из, предположительно, травматического пистолета, был доставлен в медучреждение», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Второй предполагаемый участник конфликта для выяснения обстоятельств доставлен в в отдел полиции.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в уличной драке в Ташкенте был убит узбекский боец ММА. Конфликт возник между двумя компаниями. После драки в больницу обратились три человека, один из них позже скончался.