Гостям фестиваля «Золотая осень» в Москве предложили попробовать тыквейн и тыквонад

Москва, 12 октября. Фестиваль фермерских продуктов «Золотая осень» проходит на площади Революции в Москве. Жителям и гостям столицы предлагают необычные угощения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Настоящий праздник и выставка гастрономии раскинулись на площади Революции. Уже в эти выходные фестиваль «Золотая осень» закончится, а пока жители и гости столицы еще могут полюбоваться экспозициями из тыкв, а также ознакомиться и приобрести фермерские товары.

В этом году 4 площадки стали центральными, а 27 расположились в округах. Не обошлось и без ярмарок выходного дня и сельскохозяйственных рынков. Кстати, фестиваль посвящен инновациям в сельском хозяйстве.

В центре фестивальной площадки королева овощей — тыква. Здесь же в ларьках можно приобрести все, что угодно из этого продукта. В меню заведений варенье, тыквейн, тыквонад и всевозможные комбинации с добавлением мяты, клюквы и цитрусовых.

На других площадках города реконструкторы представили различные эпохи и воссоздали их на улицах Москвы.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала самые полезные осенние фрукты и овощи, которые есть у каждого дачника или продаются в магазине. На первое место специалист поставила тыкву, которая богата бета-каротином.