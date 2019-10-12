«Желтый уровень» погодной опасности объявлен в Москве

Москва, 12 октября. Представители Гидрометцентра установили в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности.

Причиной для введения особого погодного статуса стал сильный дождь и ветра. Об этом говорится в данных прогностической карты на сайте научно-исследовательского учреждения Росгидромета.

Специалисты указывают, что в Москве и области степень интенсивности опасных явлений равна «желтому» уровню, что говорит о «потенциальной опасности» погоды.

«В Москве ветрено и дождливо, но станет еще теплее: в субботу днем +11, в воскресенье +13», — уточняют синоптики прогноз на выходные.

Предупреждения о потенциальной опасности погоды в Москве и области будут действовать с 09 часов 12 октября до 21 часа 12 октября, о ветре — с 11 часов 12 октября до 23 часов 13 октября.

Ранее глава научного направления Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об аномалии в погоде, которую наблюдают жители РФ в октябре 2019 года. Так, специалист отметил новый температурный рекорд, установленный в Омске.

Кроме того, синоптики спрогнозировали возвращение бабьего лета на территории России.