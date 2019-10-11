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Протяженность московского метро достигнет 1000 км к 2024 году

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Протяженность московского метро достигнет 1000 км к 2024 году

Москва, 11 октября. Протяженность столичного метро к 2024 году достигнет 1000 километров, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Через пять лет протяженность метро увеличится до 574 км, количество станций возрастет до 310. Вместе с МЦК и МЦД длина метрополитена достигнет тысячи километров.

По словам Бочкарева, участок Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта «Внуково» появится в 2022 году. Здесь построят сразу две станции.

Власти продолжают реализовывать проект Московских центральных диаметров, некоторые ветки будут обслуживаться по стандартам МЦК.

Ранее сообщалось, что на 7 станциях метро Москвы организовали навесы из стекла и металла, которые защитят пассажиров от неблагоприятной погоды.

10 октября на сайте проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по Большой кольцевой линии. Москвичи должны оценить удобство строящейся линии метро.

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