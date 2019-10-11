Сотрудника «Шереметьево» отстранили от работы из-за ЧП с пистолетом на борту

Москва, 11 октября. Сотрудника «Шереметьево», который пропустил пассажира с пистолетом на рейс, отстранили от работы до завершения расследования, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В московском аэропорту считают, что причиной данной ситуации стало нарушение сотрудником безопасности стандартов досмотра.

В «Шереметьево» усилили контроль за работой инспекторов досмотра, проведены дополнительные инструктажи. Инцидент проверяют столичное СУ СК РФ на транспорте и московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Напомним, что самолет, следовавший из Москвы в Бургас, приземлился в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматическим пистолетом. Мужчину доставили в дежурную часть и проверили его лицензию на оружие.

С документами на пистолет было все в порядке, но пассажир нарушил требования безопасности на борту самолета, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолет, следующий из Москвы в Челябинск, экстренно сел в Казани из-за пассажирки, которой стало плохо во время полета.