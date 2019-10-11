Сигала впечатлила семилетняя русская силачка из Подмосковья

Москва, 11 октября. Семилетняя девочка из подмосковных Люберец Ксения Лукина показали актеру Стивену Сигалу, как она умеет подтягиваться.

Мировая рекордсменка по подтягиванию на перекладине встретилась с известных мастером боевых искусств. Сигал попросил ее продемонстрировать свои умения и лично вел счет.

На встрече со звездой Ксения Лукина подтянулась 15 раз. После ветрянки девочке снова придется вернуться к интенсивным тренировкам, передает «360».

Голливудский актер был впечатлен семилетней русской силачкой из Подмосковья. Он пожал ей руку и похвалил за большую работу.

По словам родителей Ксении, девочка взяла пример с отца, который раньше занимался боксом. Для ребенка сделали турник для тренировок.

Мама с папой Ксюши следят за ее правильным рационом, чтобы она получала вместе с пищей много витаминов. Кроме подтягиваний девочка очень любит танцевать.