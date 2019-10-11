Хирурги в Москве спасли жизнь мальчика, родившегося с тремя ногами

Москва, 11 октября. Московские врачи спасли малыша, который родился с тремя ногами, сообщили в столичном департаменте здавоохранения.

Хирурги детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира прооперировали мальчика. Малыш появился на свет с тремя ногами, удвоенной мочеполовой системой и без анального отверстия.

По словам матери ребенка, беременность протекала нормально. Она не чувствовала токсикоза, по всем признакам ожидался здоровый малыш, пишет издание «Газета Кемерова».

Однако одно из УЗИ-исследований показало, что есть проблемы. Врачи приняли решение провести ряд операций и вернуть ребенка к полноценной жизни. Первую операцию выполнили в августе прошлого года, вторую — в феврале 2019 года.

Заключительная операция состоялась в сентябре. Сейчас малыш находится на реабилитации, через две недели хирурги планируют провести последнюю операцию.

В мире нередко появляются на свет дети с отклонениями от нормы. Ранее на Украине родилась девочка с двумя головами. Позднее выяснилось, что это сиамские близнецы.

У новорожденных две головы и одно тело. Обычно врачи разделяют сиамских близнецов, но это очень сложная и рискованная операция.

Чтобы ее провести, необходимо привлечь лучших специалистов в области хирургии, биоинженерии. Одну из таких операций ранее провели в Великобритании — у близнецов из Пакистана были сросшиеся головы.