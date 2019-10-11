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Эксперт предупредил москвичей о возможном подорожании такси

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Эксперт предупредил москвичей о возможном подорожании такси

Москва, 11 октября. Число таксомоторных компаний может сократиться в Москве из-за высокой конкуренции на рынке, считает аналитик группы «Финам» Алексей Коренев.

Агрегатор «Яндекс.Такси» недавно купил активы компании «Везет» и расширил влияние на рынке. Это может отразиться на работе небольших компаний.

«У многих небольших компаний есть опасения, что «Яндекс» сейчас начнет демпинговать по цены. Мелкие компании будут вынуждены уйти с рынка», — пояснил Коренев, его цитирует РИАМО.

Если «Яндекс» станет единственным крупным игроком, то компания начнет диктовать собственную ценовую политику. Эксперт добавил, что сейчас цены в столице являются самыми экономичными при сравнении с ценами в Европе.

При сокращении числа таксомоторных компаний цена будет расти. И если сейчас в 90% случаев на вызов приезжает автомобиль без «шашечек», то в ближайшее время это изменится. Сервис будет лучше, а его стоимость — дороже.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают таксисты в Москве и в Петербурге. Их заработок составил более 80 тысяч рублей в месяц, в других российских городах — в пределах 70 тысяч рублей.

Эксперты полагают, что в 2019 году появится около 600 тысяч новых таксистов, нелегальный рынок составляет 12% от общего числа такси в России.

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