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Теплую погоду с небольшим дождем пообещали москвичам 11 октября

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Теплую погоду с небольшим дождем пообещали москвичам 11 октября

Москва, 11 октября. В столичном регионе в пятницу будет стоять теплая погода, ожидается небольшой дождь, пишут «Метеоновости». 

Воздух прогреется до 11 градусов тепла, ветер подует с западной стороны со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 745 мм ртутного столба.

Метеозависимые люди могут почувствовать слабость. Пониженное содержание кислорода в воздухе может спровоцировать недомогание. Москвичам посоветовали принимать витамины и закаляться, пишет РИАМО.

Ранее синоптики пообещали теплые выходные в Москве и области, температура воздуха составит 12-14 градусов тепла.

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