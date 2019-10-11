Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Психологи в Москве проведут семинары для молодых мам

2 114
0 Оставить комментарий

Психологи в Москве проведут семинары для молодых мам

Москва, 11 октября. Психологи проведут образовательные семинары для женщин 13 октября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы. 

Встречи пройдут в рамках проекта «Сказать не могу молчать». Москвичкам расскажут о послеродовой депрессии, как с ней справиться. Мероприятие состоится в библиотеке № 129.

Профильные специалисты проведут тест на депрессию и прочтут лекции о конфликтах в семье. Психологи также дадут советы, как правильно расслабляться.

На встрече также расскажут, как наладить диалог с ребенком и супругом, как поддерживать стабильное эмоциональное состояние, пишет РИАМО.

Ранее семейный психолог назвала простые способы, как избавиться от стресса. По ее словам, можно смотреть на огонь, воду и плавающих уток.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров