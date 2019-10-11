Психологи в Москве проведут семинары для молодых мам

Москва, 11 октября. Психологи проведут образовательные семинары для женщин 13 октября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Встречи пройдут в рамках проекта «Сказать не могу молчать». Москвичкам расскажут о послеродовой депрессии, как с ней справиться. Мероприятие состоится в библиотеке № 129.

Профильные специалисты проведут тест на депрессию и прочтут лекции о конфликтах в семье. Психологи также дадут советы, как правильно расслабляться.

На встрече также расскажут, как наладить диалог с ребенком и супругом, как поддерживать стабильное эмоциональное состояние, пишет РИАМО.

Ранее семейный психолог назвала простые способы, как избавиться от стресса. По ее словам, можно смотреть на огонь, воду и плавающих уток.