«Умные» видеокамеры появятся в московском наземном транспорте

Москва, 11 октября. Видеокамеры установят в кабинах водителей в столичном наземном транспорте, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Устройства позволят контролировать усталость водителей. «Умная» система безопасности работает по принципу распознавания лиц. Камера зафиксирует признаки, которые говорят об усталости человека.

Информация будет поступать дежурному диспетчеру. Водителя могут снять с маршрута и направить на медобследование.

Онлайн контроль поможет снизить число аварий, которые связаны с человеческим фактором. К этой системе планируется подключить все автобусы Мосгортранса.

Ранее сообщалось, что в 2019 году москвичи совершили более 5 млн платежей через портал mos.ru и госуслуги Москвы. Теперь оплата коммунальных услуг занимает не более трех минут.

10 октября стало известно, что Москву включили в европейский рейтинг городов с лучшими перспективами экономического развития. Российская столица заняла 49 место.