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Более 5 млн платежей совершили через mos.ru и портал госуслуг в Москве

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Более 5 млн платежей совершили через mos.ru и портал госуслуг в Москве

Москва, 11 октября. Жители российской столицы совершили более 5 миллионов платежей через электронные сервисы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москичи на оплату услуг тратят всего три минуты в месяц. В департаменте информационнных технологий столицы отметили, что время очередей ушло в прошлое. Сейчас все можно сделать через Интернет.

Горожане пользуются сайтом mos.ru и мобильным приложением «Госуслуги Москвы» для оплаты коммунальных платежей, образовательных услуг, штрафов и тд, пишет РИАМО.

По данным властей Москвы, с начала 2019 года было совершено более 1,6 млн платежей за ЖКУ через mos.ru, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве откроют четыре частных детских сада по льготной программе аренды «1 рубль за 1 метр». Это поддержка бизнеса и создание новых мест в дошкольных учреждениях.

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