ФНС опровергла данные о «бизнес-центре» в пятиэтажной хрущевке в Москве

Москва, 11 октября. Федеральная налоговая служба РФ опровергла сообщение о регистрации более тысячи юрлиц в пятиэтажной хрущевке на проспекте Вернадского в Москве.

Ранее появилась информация, что в старом доме на Вернадского зарегистрировано более тысячи юридических лиц, что значительно больше, чем в небоскребе «Империя» делового центра «Москва-сити».

В ФНС сообщили РИА Новости, что озвученные компанией «Такском-Досье» данные не верны. На данный момент в этом доме с учетом строений «зарегистрировано 27 организаций из них восемь — некоммерческие организации». Представитель ФНС уточнил, что по 120 организациям налоговые органы уже проводят процедуру ликвидации.

Кроме того, он добавил, что с 24 сентября по 10 октября по данному адресу вообще не было зарегистрировано ни одной компании.

В четверг РБК со ссылкой на результаты проверки, проведенной компанией «Такском-Досье», сообщил, что самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в хрущевке на Вернадского, 24. По данным на конец сентября, здесь было зарегистрировано 522 организации. Однако уже к 10 октября цифра значительно возросла: 1113 организаций.

Издание также привело комментарий ФНС, в котором сообщалось, что из всех зарегистрированных в хрущевке юридических лиц статус «действующее» имеют 147.