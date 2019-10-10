Самым крупным бизнес-центром Москвы оказалась пятиэтажная хрущевка

Москва, 10 октября. Самым крупным бизнес-центром российской столицы оказалась пятиэтажная хрущевка на проспекте Вернадского, 24. В старом здании зарегистрировано более тысячи юридических лиц.

Как сообщает РБК со ссылкой на результаты проверки, проведенной компанией «Такском-Досье», анализ реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП показал, что самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в хрущевке на Вернадского, 24. Специалисты «Такском» шутят, что жители старой пятиэтажки «не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы».

По данным на конец сентября, здесь было зарегистрировано 522 организации. Однако уже к 10 октября цифра значительно возросла: 1113 организаций. Для сравнения, в 60-этажной башне «Империя» в «Москва-Сити» оформлено 366 юрлиц.

Хрущевка на Вернадского включена в программу реновации, вскоре ее должны снести. В Сети есть объявления, согласно которым, за 35 тысяч рублей на 11 месяцев можно зарегистрировать юрлицо по этому адресу. При этом клиентам обещают отсутствие каких-либо проверок со стороны налоговой службы.

Комментируя данные, в ФНС сообщили изданию, что из всех зарегистрированных в хрущевке юридических лиц статус «действующее» имеют 147. Прекратили свою деятельность 655 юрлиц. В налоговой заверили, что по большинству оставшихся запущен процесс ликвидации.

Отметим, программа реновации стартовала в столице в августе 2017 года. Ранее власти Москвы сообщили, что новостройки, возводимые по программе реновации, проходят тщательный контроль со стороны правительства. Приоритетом в строительстве новых высоток является влияние эксплуатации домов на здоровье людей.