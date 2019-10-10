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Власти Москвы помогут бизнесу открыть четыре детских сада

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Власти Москвы помогут бизнесу открыть четыре детских сада

Москва, 10 октября. Власти столицы предложили инвесторам открыть четыре детских сада по программе льготной аренды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказал глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, речь идет о программе «1 рубль за 1 квадратный метр». Три полноценных здания находятся на Гольяновской улице, переулке Пушкарева, Бакунинской улице. Еще один объект расположен на улице Народного Ополчения.

Дегтев добавил, что на право открытия детсада по льготной программе претендуют до четырех компаний. Эта система помогает развитию малого бизнеса в столице, а также решает проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях рядом с домом.

10 октября стало известно, что столичные власти планируют построить два детских сада и одну школу на территории промышленной зоны «Калошино». По данным статистики, 20% территории Москвы занимают промзоны, часть которых необходимо реорганизовать в зависимости от потребностей жителей близлежащих районов.

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