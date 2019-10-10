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Двухэтажный вестибюль построят на станции БКЛ «Шереметьевская» в Москве

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Двухэтажный вестибюль построят на станции БКЛ «Шереметьевская» в Москве

Москва, 10 октября. Двухэтажный вестибюль в форме параллелограмма построят на станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии московского метро.

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительные работы на станции завершены на 65%. Вестибюль появится между 4-м и 5-м проездами Марьиной Рощи.

Длина наклонного хода эскалатора составит более 130 м, это рекорд для московского метрополитена. Дизайнеры разработали интерьер станции в стиле старинных усадеб.

Строительство «Шереметьевской» началось прошлой осенью. БКЛ Москвы планируется запустить в 2023 году. В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин присутствовал во время старта проходки юго-западного тоннеля.

Строительство станции «Проспект Вернадского» БКЛ планируют завершить через два года. Эта линия разгрузит МЦД и Кольевую ветку.

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