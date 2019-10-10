Москва вошла в топ-50 экономически перспективных городов мира

Москва, 10 октября. Столица России оказалась на 49-м месте в списке европейских городов с лучшими перспективами экономического роста.

Опубликован рейтинг European Regional Economic Growth Index. Москва показала максимальную динамику, прибавив в рейтинге 48 пунктов.

Также поднялись в топ-50 Ливерпуль, прибавив 20 пунктов, Глазго и Стамбул, поднявшись на 18 пунктов. Как рассказал глава департамента экономической политики Москвы Денис Тихонов, в Москве растет рынок труда, появляются новые производства, растет спрос на коммерческую недвижимость.

Это влияет на улучшение инвестиционного климата региона, развитие человеческого капитала. Как отмечается в сообщении на официальном сайте мэра Москвы, в пятерку самых экономически перспективных городов вошли Париж, Мюнхен, Лондон, Дублин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стремлении Москвы к лидерству во многих сферах, это касается и строительства социальной и транспортной инфраструктуры, повышения уровня жизни, безопасности мегаполиса.

В 2019 году Москву включили в топ-40 самых безопасных городов мира.