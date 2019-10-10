Минтранс России измерил стоимость проезда по трассе М-11 в чашках капучино

Москва, 10 октября. Стоимость проезда по скоростной трассе М-11 между Москвой и Петербургом составит около 2 тысяч рублей, рассказал замглавы Минтранса России Иннокентий Алафинов.

Представитель Минтранса России выступил на сессии Всемирного дорожного конгресса в Абу-Даби. Он рассказал, дорого ли ездить по платным дорогам в РФ. Алафинов измерил стоимость проезда по трассе М-11 в чашках кофе, она эквивалентна семи чашкам капучино.

«Проехать 670 километров по современной трассе М-11 можно за семь часов вместо 10. А цена одного литра бензина у нас составляет 1/6 от стоимости чашки капучино», — сказал Алафинов.

Новая трасса проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга. Протяженность магистрали составляет 669 километров. Дорогу планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

О стоимости проезда в размере двух тысяч рублей ранее сообщал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Российский чиновник также отметил, что в доверительном управлении «Автодор» находится 3 тысячи километров платных дорог.

По словам руководителя московской Школы бариста Ильи Богдановича, в столице самым популярным кофейным напитком на протяжении нескольких лет остается капучино, на втором месте — латте. Он добвил, что на трассах люди предпочитают брать кофе с собой, а не оставаться в кофейне.