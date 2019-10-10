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Синоптики пообещали москвичам теплые выходные

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Синоптики пообещали москвичам теплые выходные

Москва, 10 октября. В столичном регионе на выходных будет тепло, сообщили в Гидрометцентре России.

Среднесуточная температура в Москве будет на 3-5 градусов выше климатической нормы. В ночь на 11 октября ожидается небольшой дождь. Днем в пятницу столбики термометров поднимутся до 12 градусов тепла. Ветер подует с западной стороны.

В субботу в московском регионе воздух прогреется до 12 градусов тепла, ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В воскресенье погода будет еще комфортнее — до 13 градусов тепла в Москве, до 14 градусов тепла в Подмосковье, пишет РИАМО.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что европейскую часть России ждет короткая зима.

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