Неизвестный автограф Гоголя нашли в церковной книге в Москве

Москва, 10 октября. Неизвестный автограф Николая Гоголя обнаружили в церковной книге, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Известный русский писатель Николай Гоголь стал крестным отцом сына поэта славянофила Алексея Хомякова — Николая. Матерью ребенка является сестра поэта Николая Языкова — Екатерина.

«Верность записи свидетельствую: восприемник новорожденного 8 класса Николай Васильевич Гоголь», — написал Гоголь своей рукой в метрической книге.

Уникальный документ нашли в Главном архивном управлении столицы. По словам ее руководителя, Ярослава Онопенко, крещение состоялось в 1850 году в Церкви Николая Чудотворца на Песках, то есть за два года до смерти писателя.

Известно, что метрические книги до 1917 года велись в двух экземплярах. В первом экземпляре упоминания о крестинах Николая Хомякова и самом Гоголе не было.

Николай Гоголь (1809-1852) — классик русской литературы, автор цикла рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки», мистической повести «Вий», романа «Мертвые души» и других известных произведений. Книги Гоголя входят в школьную программу в России и широко известны за рубежом.