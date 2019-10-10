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Детский сад и школу построят на территории промзоны «Калошино» в Москве

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Детский сад и школу построят на территории промзоны «Калошино» в Москве

Москва, 10 октября. В промзоне «Калошино» снесут здания завода «Метромаш», сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы.

На этой территории появятся объекты социальной и транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады на 650 мест и школа на 1000 мест. В промзоне создадут многоуровневые развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе.

По словам глав департамента Сергея Левкина, в ближайшие годы власти осуществят застройку новых прозмон «Фили», «Гавриково», «Южное Бутово». В Москве порядка 20% территории занято промзонами, которые необходимо реорганизовать.

Ранее сообщалось, что в районе Северное Бутово власти снесли нелегальную парковку. Территория площадью 1000 квадратных метров была огорожена, с водителей взимали плату за стоянку авто.

 

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