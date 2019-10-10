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Тела двух стюардов нашли на съемной квартире в Подмосковье

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Тела двух стюардов нашли на съемной квартире в Подмосковье

Москва, 10 октября. Тела двух мужчин нашли в квартире дома на улице Германа Титова в Химках, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Погибших 1990 и 1992 года рождения нашли в съемной квартире без внешних признаков насильственной смерти. Сотрудники СК РФ проводят доследственную проверку, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В квартире также нашли порошок белого цвета, назначена судмедэкспертиза, по итогам которой примут процессуальное решение, пишет РИАМО.

По данным источника, погибшие работали стюардами в авиакомпании «Россия». Один из бортпроводников родом из Башкирии, второй приехал из Кирова.

По некоторой информации, смерть могла наступить из-за передозировки неизвестного вещества.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили труп молодой стюардессы.  Главным подозреваемым в гибели девушки является ее 25-летний молодой человек.

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