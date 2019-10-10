«Дом с голубями» построят в ЖК «Зиларт» в Москве

Москва, 10 октября. Новый «Дом с голубями» появится в квартале «Зиларт» в Москве, сообщили в Москомархиректуры.

Проект здания разработали в бюро Meganom, а фасад для него придумал профессор Международной академии архитектуры Александр Бродский. Уникальный элемент дома — двухметровые голуби, которые разместятся на карнизе восьмого этажа.

Небольших голубей высотой 0,65 м «посадят» на козырьки входной группы. Строящийся комплекс будет состоять из двух корпусов.

Ранее сообщалось, что в Москве подвели итоги голосования в системе «Электронный дом». Планируется реализовать более 340 идей горожан.

В начале октября стало известно о подготовке к строительству дома по программе обновления жилого фонда (реновации) в Нагорном районе столицы.