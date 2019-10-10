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Москвичам предложили оценить новый стандарт поликлиник

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Москвичам предложили оценить новый стандарт поликлиник

Москва, 10 октября. Жителям российской столицы предложили оценить новый стандарт поликлиник, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование стартовало на сайте проекта «Активный гражданин». Новый стандарт поликлиник сделает медучреждения комфортнее, пишут «Аргументы и Факты».

Речь идет о зонировании помещений, удобном расположении кабинетов специалистов. Планируется, что самые востребованные врачи будут принимать на нижних этажах здания, административные помещения перенесут на верхние этажи.

В каждом филиале поликлиники откроют прием до восьми востребованных специалистов, в головных зданиях добавят до пяти врачей узких направлений — аллергологов-иммунологов, пульмонологов и тд.

Ранее сообщалось, что в НИИ имени Склифософского в начале октября состоялась 1,5-тысячная операция по пересадке почек. Первую трансплантацию провели в 2007 году.

С 4 сентября в Москве стартовала прививочная кампания, в общей сложности сделано более 1,5 млн прививок от гриппа.

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