Мотоциклистам в Москве посоветовали пересесть на другой вид транспорта

Москва, 10 октября. Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) порекомендовал байкерам завершить мотосезон.

В российской столице ухудшились погодные условия. По ночам температура воздуха опускается ниже 0. В ближайшие дни ожидается мокрый снег, заморозки, на дорогах по утрам будет скользко.

Из-за смены сезонов возрастает количество ДТП на московских дорогах. По данным ЦОДД, с начала 2019 года в Москве произошло 535 аварий с участием мотоциклистов, 38 человек погибли, 600 пострадали.

При низкой температуре сцепление с дорогой у мотоцикла ухудшается, байкерам лучше пересесть на другой вид транспорта, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 10 октября в Москве ожидается дождь и сильный ветер, столбики термометов поднимутся до 11 градусов тепла.