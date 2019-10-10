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Нелегальную парковку снесли в Северном Бутово

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Нелегальную парковку снесли в Северном Бутово

Москва, 10 октября. Незаконную парковку в районе Северное Бутово снесли, сообщили в пресс-службе Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Самозахват территории произошел на улице Старобитцевской, 19. Территория площадью около 1000 квадратных метров была огорожена, здесь находилась платная автостоянка.

Руководитель ведомства Владислав Овчинский уточнил, что участок использовался нелегально, без оформления и платы в бюджет Москвы.

Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, парковку снесли, ограждение ликвидировали. Автомобилисты могут оставить здесь свою машину бесплатно, пишет «Вечерняя Москва».

В конце сентября сообщалось, что в Москве водителей стали чаще штрафовать за незаконную парковку. Это касается остановки под знаком и на газонах.

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