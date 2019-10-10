Форум приемных семей состоится в Подмосковье

Москва, 10 октября. Форум замещающих семей состоится 14 октября в доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе областного Минобразования.

В пленарном заседании будут участвовать руководители профильных министерств и ведомств, рассказала министр образования региона Ольга Забралова. Она добавила, что члены совета приемных родителей Подмосковья представят свои проекты.

На дискуссионных площадках обсудят вопросы, связанные с воспитанием и защитой прав детей-сирот, пишет РИАМО. На форуме откроется фотовыставка приемных семей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ольга Забралова отметила, что участие в форуме — это возможность для приемных родителей встретиться с единомышленниками, получить консультацию и обменяться опытом.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге 10 октября завершает работу форум для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Преодоление».