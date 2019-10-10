Хирурги НИИ Склифосовского пересадили в Москве 1,5 тысячи почек

Москва, 10 октября. В НИИ имени Склифософского провели 1,5 тыс. операций по пересадке почки, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Первую операцию по пересадке почки провели в 2007 году. По словам директора НИИ имени Склифосовского Сергея Петрикова, медучреждение занимает одно из первых мест в стране по числу трансплантаций почек в год.

Одну из последних операций провели 8 октября, она прошла успешно. Пересадку осуществил президент НИИ Анзор Хубутия. Ранее он принял участие в первой в России операции по пересадке сердца.

Пациент пришел в себя и начал восстанавливаться после хирургического вмешательства.

Ранее сообщалось, что московские врачи клинической больницы №4 спасли пациентку с красной системной волчанкой.

А калининградские хирурги успешно провели операцию по удалению у пациентки опухоли головного мозга размером с апельсин.