Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Москва, 10 октября. В столичных аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов, что подтверждается данными сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержали 10 рейсов, в «Домодедово» — 17 рейсов, два рейса отменили. В «Шереметьево» задержали шесть рейсов, в подмосковном «Жуковском» отменили два рейса.

Задержкой считается отклонение вылета самолета от расписания более чем на 30 минут.

Ранее сообщалось, что 10 октября в московском регионе ожидается относительно теплая погода. Температура воздуха составит 11 градусов тепла. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.