Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

41
0 Оставить комментарий

Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Москва, 10 октября. В столичных аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов, что подтверждается данными сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержали 10 рейсов, в «Домодедово» — 17 рейсов, два рейса отменили. В «Шереметьево» задержали шесть рейсов, в подмосковном «Жуковском» отменили два рейса.

Задержкой считается отклонение вылета самолета от расписания более чем на 30 минут.

Ранее сообщалось, что 10 октября в московском регионе ожидается относительно теплая погода. Температура воздуха составит 11 градусов тепла. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров