Более 340 идей москвичей реализуют в системе «Электронный дом»

Москва, 10 октября. В российской столице планируют реализовать 342 идеи в рамках краудсорсинг-проекта «Электронный дом», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Предложения направлены на развитие одноименного сервиса, который помогает жильцам управлять многоквартирным домом. В общей сложности поступило свыше 11 тысяч предложений.

По словам главы ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко, на платформе провели 18 разных проектов. Новые функции будут доступны на сайте уже в 2020 году.

Сервис необходим для взаимодействия с управляющими компаниями. В нем есть функции опросов среди жильцов, получении рассылки на почту и через смс-сообщения, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что москвичам предложили оценить проект строительства Большой кольцевой линии метро. Проголосовать можно на площадке «Активный гражданин».

Жители столицы также могут выбрать имя для детеныша альпака, который родился на «Городской ферме» на ВДНХ. Голосование продлится до 18 октября.