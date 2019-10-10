Стали известны самые популярные имена для детей в Москве

Москва, 10 октября. Самыми популярными именами в 2019 году в столице стали Александр и София, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Более 2,2 тыс. мальчиков назвали Александром и 2,4 тыс.девочек — Софией. В этом году популярными стали имена Михаил, Максим, Иван и Артем. Для девочек выбирали имена Мария, Александра, Анна, Алиса.

Среди необычных имен — 34 мальчика с именем Добрыня, 26 малышей назвали Хабибом. Более 300 девочек назвали Есенией, двух девочек — Лукерией и еще двух — Ефросиньей, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Петербурге детей чаще всего называли Михаилом, Артемом, Марией и Анной. В последние годы сохраняется тенденция давать детям типичные русские имена.