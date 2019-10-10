Москвичи выберут имя детенышу альпака, рожденному на ВДНХ

Москва, 10 октября. Жителям российской столицы предложили выбрать имя детенышу альпака, который родился на «Городской ферме» ВДНХ.

Конкурс состоится с 10 по 18 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Победитель, чей вариант имени дадут альпаке, получит приз. Это сертификат на посещение фермы на 1,5 тысячи рублей, пишет РИАМО.

Первый детеныш альпака появился на свет в конце сентября. Сейчас он питается материнским молоком и пробует сено. В пресс-службе ВДНХ рассказали, что это радостное событие для сотрудников выставки, отмечает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в начале сентрября в Московском зоопарке поселилисть три африканских стратуса, занесенные в Красную книгу.