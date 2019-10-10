Навесы из металла и стекла появились на семи станциях метро Москвы

Москва, 10 октября. Почти 30 навесов установили над лестничными сходами семи станций московского метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов добавил, что навесы появились на станциях «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Нагатинская», «Улица 1905 года», «Войковская», «Ботанический сад» и «Черкизовская». Козырьки выполнены из металла и стекла, пишет «Вечерняя Москва».

Новые конструкции нужны для защиты пассажиров от осадков и ветра, они также помогают сохранить тепло в вестибюлях. Летом навесы не пропускают солнечные лучи, поэтому в подземном переходе не так жарко.

На сайте мэра Москвы сообщается, что в последние годы в столичном метро привели в порядок около 150 станций.

Ранее сообщалось, что на портале проекта «Активный гражданин» появилось голосование для москвией, посвященное Большой кольцевой линии. Москвичи оценят ход строительства БКЛ и предложат свои идеи по развитию проекта.