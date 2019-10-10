Москвичам предложили оценить проект Большой кольцевой линии метро

Москва, 10 октября. Жителям российской столицы предложили оценить строительство Большой кольцевой линии, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование состоится на сайте «Активный гражданин». Москвичи могут предложить свои идеи о проекте в целом и рассказать, каким видом городского транспорта они пользуются чаще всего.

Горожан спросят, планируют ли они пользоваться БКЛ и часто ли бывают в районах, где строятся ветки кольцевой линии, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин присутствовал на старте проходки юго-западного тоннеля. Он рассказал, что БКЛ на 15% разгрузит центральные станции метро и улучшит транспортную доступность нескольких городских районов.