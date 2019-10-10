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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 октября

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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 октября

Москва, 10 октября. Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Воздух прогреется до 11 градусов тепла, в ночное время суток похолодает до 7 градусов тепла. В Московской области столбики термометров покажут 12 градусов тепла, но ночью будет холоднее — до 4 градусов тепла.

Ветер подует с южной стороны со скоростью до 15 метров в секунду. Спасатели объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Атмосферное давление пониженное и составит 743 мм ртутного столба. К выходным метеорологи пообещали жителям российской столицы потепление.

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