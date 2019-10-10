Росреестр разъяснил условия перевода хостелов в нежилые помещения в Москве

Москва, 10 октября. Росреестр по Москве разъяснил владельцам хостелов условия перевода жилых помещений в нежилой фонд, сообщается на сайте ведомства.

С 1 октября 2019 года в России вступил закон о том, что хостелы и мини-гостиницы не могут находиться в жилых помещениях многоквартирных домов. Новую организацию можно открыть в нежилом фонде или перевести жилое помещение в нежилое.

Для этого необходимо провести общее собрание и получить согласие других собственников дома. Также нужно письменное согласие владельцев смежных квартир.

Помещение, где находится хостел, должно быть оборудовано отдельным от жилой части входом. Документы готовит департамент городского имущества Москвы, затем Росреестр вносит изменения в ЕГРН.

Предпринимателям предложили арендовать городскую недвижимость в нежилых зданиях через торги, напомнили в ведомстве.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новое законодательство о хостелах защитит не только жильцов многоквартирных домов, но и постояльцев хостелов. Таким образом нелегальные ночлежки уйдут в прошлое, их сменит комфортное жилье, с которым не будет никаких проблем.