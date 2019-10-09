Сильная утечка газа произошла на востоке Москвы из-за влетевшего в здание автобуса

Москва, 9 октября. Автобус влетел в жилой дом на востоке Москвы, удар привел к сильной утечке газа, сообщила пресса.

Происшествие случилось около восьми часов вечера по адресу Перовский проезд. Автобус въехал в административную часть углового здания, в котором расположены несколько учреждений. Удар автобуса пришелся на ту часть здания, где находится Институт пластмасс.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые оцепили территорию.

По информации телеканала «360», никто из пассажиров автобуса не пострадал.